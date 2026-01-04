Kean: "Ci voleva questa vittoria, sono io che devo ricambiare per l'aiuto di compagni e la società. Vi racconto l'abbraccio con Vanoli"
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il centravanti della Fiorentina Moise Kean è intervenuto a DAZN dopo la vittoria dei viola arrivata contro la Cremonese grazie ad un suo gol in pieno recupero.
“I compagni e la società mi hanno sempre aiutato”
Kean ha dichiarato: “Ci voleva questa vittoria. A nessuno piace stare in quella posizione, soprattutto ad una squadra come la Fiorentina. I miei compagni e la società mi hanno sempre aiutato, ora tocca a me ricambiare”.
L'abbraccio con Vanoli
E ha aggiunto: “Nell'abbraccio con Vanoli c'era tanto fuoco, lui è un ottimo mister e possiamo fare grandi cose. Non usciremo da soli da questa situazione, ma tutti insieme possiamo farlo”.
