Il centravanti della Fiorentina Moise Kean è intervenuto a DAZN dopo la vittoria dei viola arrivata contro la Cremonese grazie ad un suo gol in pieno recupero.

“I compagni e la società mi hanno sempre aiutato”

Kean ha dichiarato: “Ci voleva questa vittoria. A nessuno piace stare in quella posizione, soprattutto ad una squadra come la Fiorentina. I miei compagni e la società mi hanno sempre aiutato, ora tocca a me ricambiare”.

L'abbraccio con Vanoli

E ha aggiunto: “Nell'abbraccio con Vanoli c'era tanto fuoco, lui è un ottimo mister e possiamo fare grandi cose. Non usciremo da soli da questa situazione, ma tutti insieme possiamo farlo”.