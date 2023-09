Quattordici prestiti in uscita per la Fiorentina e l'intenzione sempre più forte di creare una squadra B per l'anno prossimo

L’edizione di oggi de Il Tirreno riepiloga le 40 trattative di mercato concluse dalla Fiorentina, tra entrate, uscite, prolungamenti e primi contratti. Tra queste c’è un certo un occhio di riguardo per i giovani dato che ne sono mandati in prestito 14 aspettando la nascita della squadra B che il presidente Rocco Commisso, Daniele Pradé e la sua dirigenza si augura di poter battezzare già dalla prossima stagione. Resta da capire se sarà effettivamente possibile ma è l'auspicio della società gigliata.

Viene inoltre presentato come sia stata fatta "cassa" con gli scontenti, ovvero con quei giocatori la cui avventura con la Fiorentina era arrivata al capolinea, ad esempio Amrabat, e data fiducia a chi ha scelto il progetto viola per decollare, andando a far leva anche sulla voglia di riscatto dei singoli, come avvenuto con Arthur.