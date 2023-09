L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la situazione in casa viola nel cuore della sosta per le Nazionali: “La pausa è utile, in questo momento. Ci sono nuovi calciatori che adesso lavoreranno per esprimersi. E in più torna un Mina che ha iniziato a giocare, che porta centimetri”.

Sul prossimo impegno contro l'Atalanta: “I nerazzurri sono molto fisici, sempre tosti da affrontare. Soprattutto dopo la figuraccia a San Siro, la Fiorentina dovrà stare attentissima alle palle alte. Salto di qualità? Me lo aspetto prima di tutto da Italiano, esigo una crescita”.

Sulla possibile soluzione Maxime Lopez-Arthur: “Possono giocare insieme, ci mancherebbe, ma ciò comporterebbe qualche necessaria sistemazione nei movimenti, soprattutto in fase difensiva. I terzini spingono molto, il centrocampo non può mai abbassare la guardia”.