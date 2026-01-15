La Cedu condanna l'Italia per la morte dell'ex calciatore della Fiorentina e tifoso viola

La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per la morte dell'ex giocatore delle giovanili della Fiorentina e tifoso viola, Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nella notte del 3 marzo 2014, mentre l'uomo giaceva a terra immobilizzato dai Carabinieri.

Nella sentenza si legge che lo Stato italiano è responsabile del decesso perché non c'era "l'assoluta necessità" di mantenerlo immobilizzato a terra. La Cedu ha stabilito che lo Stato italiano dovrà versare ai familiari 140mila euro per danni morali.

Magherini ebbe un arresto cardiaco a seguito di un fermo da parte dei Carabinieri che lo tenevano immobilizzato a terra. Era in preda ad una crisi di panico, dovuta anche all'assunzione di sostanze stupefacenti.