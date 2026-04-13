Mandragora: "Giovedì con un po' di entusiasmo possiamo fare qualcosa di importante. Faccio un appello ai tifosi"

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora è intervenuto a DAZN dopo la vittoria per 1-0 contro la Lazio.

Sulla gara di ritorno in Conference League

“Questo è un altro mattone importante che abbiamo aggiunto ad un'annata che non era iniziata bene. Giovedì abbiamo subito una brutta sconfitta contro il Palace, davanti alla nostra gente, forse con un po' di entusiasmo possiamo fare qualcosa di importante”.

Appello ai tifosi

"Voglio fare un appello ai nostri tifosi, che ci sono sempre stati: abbiamo bisogno di loro, vogliamo crederci ancora. Poi penseremo alla salvezza, che ancora non è fatta."