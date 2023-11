Bianco: "Importante il mio primo gol all'esordio con l'Under 21. Essere qui era un mio desiderio, non possiamo fare altri passi falsi"

Il centrocampista Alessandro Bianco, di proprietà della Fiorentina e in prestito alla Reggiana, è intervenuto a Rai Sport dopo il 7-0 rifilato con la Nazionale Italiana Under 21 al San Marino, gara valevole per la qualificazione ai prossimi Europei in cui ha trovato il suo primo gol all'esordio con gli azzurrini: “Era un desiderio quello di partecipare a questa qualificazione. Oggi è arrivato l’esordio con gol: magari può sembrare che non conti niente, ma può essere importante per la differenza reti”.

E sulla prossima partita difficile in Irlanda afferma: “Tra le due è la partita più importante, vincendo facciamo un passo importante. Abbiamo già regalato due punti contro la Lettonia e non possiamo fare passi falsi”.