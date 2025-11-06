Fortini: "Siamo partiti forte e potevamo chiuderla ma poi nel calcio succede di tutto. Per me è un onore giocare con questa maglia"

Il commento da parte di Niccolò Fortini, esterno della Fiorentina, arriva anche al media ufficiale viola:

"Purtroppo siamo in un momento non facile, tutte le volte proviamo a dare il 100% in campo ma evidentemente non basta. C’è da lavorare su diverse cose, piano piano stiamo scoprendo come uscirne. Occasioni per chiuderla? Sì, siamo partiti forte, potevamo chiuderla però nel calcio può succedere di tutto. Noi continueremo a lavorare ogni giorno da gruppo e sono sicuro che torneremo a sorridere insieme ai nostri tifosi, in casa e in trasferta.

Io cerco di dare sempre il 100% perché per me è un onore giocare con questi compagni, per questa maglia. Da quando ho 8 anni che sono alla Fiorentina. Il Genoa? Domenica sarà una finale a tutti gli effetti e arriveremo molto duri e convinti, sarebbe bello portare a casa una vittoria e tornare a sorridere prima della sosta".