Zazzaroni: "Caro Maldini non è stato Malagò, ma le norme a impedirti di trattare Grosso"

L'intervista rilasciata ieri al Corsera dall'ormai ex direttore tecnico della FIGC, Paolo Maldini, continua a lasciare strascichi.

“Sono le norme, non Malagò…”

Su uno degli argomenti più controversi toccato dallo stesso Maldini, vale a dire i nomi proposti dopo il no di Guardiola, ritorna sopra il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, il quale scrive: “”Malagò ci vietò De Rossi e Grosso" (sono parole di Maldini ndr). Sono le norme a proibire di trattare con tecnici (e giocatori) sotto contratto. Lo fanno tuti? Già. Ma quando si è istituzione, meglio evitare".

“Qualcuno dovrebbe spiegare a Maldini…”

E poi: “Qualcuno dovrebbe spiegare a Paolo la struttura e le funzioni della Figc precisando che gli unici a decidere la politica di valorizzazione dei giocatori sono i club. A Coverciano arrivano atleti formati dalle società”.