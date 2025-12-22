DIRETTA VIDEO - Il Salotto del Calcio in onda: un sentimento che la Fiorentina si era dimenticata, 210 giorni dopo

Questa sera torna in onda - dopo la sosta estiva - alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si parlerà, finalmente, della prima vittoria in campionato della Fiorentina, arrivata trionfalmente contro l'Udinese per 5-1. Una vittoria che mancava in campionato da 210 giorni e che adesso deve servire come scintilla per iniziare al meglio la risalita, verso la salvezza.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Valentino Vaselli, Responsabile Tecnico Territoriale, e Ariele D'Angelo, Responsabile Tecnico dello Sviluppo: entrambi facenti parte della FIGC. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.

Ecco la DIRETTA VIDEO

https://tvl.it/diretta-tvl