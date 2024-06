Un Blanco per la Viola? Dopo una prima stagione di conferme, la Fiorentina tratta il regista scuola Real

Dopo aver chiuso il primo colpo Kean, la Fiorentina è già al lavoro per completare la rosa di Palladino. Si guarda in casa Deportivo Alaves per il sostituto di Arthur, che ha già salutato da qualche settimana.

La crescita di Blanco

Spagnolo, classe 2000, proprio come Moise, 176 centimetri per Antonio Blanco, mediano scuola Real Madrid, qualche tempo fa anche nel giro della Nazionale minore (14 presenze in Under 21 con 2 gol). In terra iberica se ne è sempre parlato bene, elogiandone soprattutto le doti tecniche, ma Blanco è in netta crescita da un anno a questa parte, ovvero da quando è stato eretto a titolarissimo nella formazione che completato la Liga al decimo posto. Un risultato di tutto rispetto per un club che fa la spola fra LaLiga 2 e il massimo campionato iberico.

Un profilo intrigante

Transfermarkt lo valuta sui 7 milioni e mezzo di euro, cifra abbordabilissima per assicurarselo a Firenze, anche se potrebbe servirne una quindicina, come riportato da più fonti spagnole. Il 2023/24 è stata la prima stagione in cui è stata garantita titolarità costante e regolarità a Blanco, un centrocampista dotato anche di un buon calcio, come dimostra la rete segnata all'Ucraina con la Selezione minore della Spagna. Un Blanco per la Viola? Sicuramente si tratterebbe di un ottimo investimento per il futuro.