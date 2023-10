Gonzalez come Diaz e con Borgonovo e Orlando nel mirino

Nico Gonzalez come Ramon Diaz. E non solo perché sono entrambi argentini. Con la rete segnata al Cagliari, l'attaccante esterno infatti, si è portato a quota 17 reti segnate in serie A con la maglia della Fiorentina, in 62 gare, raggiungendo, nella speciale classifica dei marcatori viola di tutti i tempi, il connazionale Ramon Diaz, che dal 1986 al 1988, con Bersellini prima ed Eriksson poi, ha messo a segno 17 centri in 53 gare.

Uno è un esterno d’attacco, l’altro era un centravanti di manovra, ma entrambi sono entrati nel cuore dei tifosi viola e non solo grazie ai loro 17 gol in campionato.

A quota 17 inoltre ci sono anche il centrocampista Riccardo Montolivo (17 gol in 219 presenze), l’esterno Juan Manuel Vargas (17 gol in 145 gare), e gli attaccanti Mario Gritti (17 gol in 42 gare) e Alberto Orlando (17 reti in 32 partite).

Alla prossima marcatura Gonzalez avrà la possibilità di raggiungere Saltutti, Borgonovo e Massimo Orlando, tutti fermi a 18 reti in questa speciale classifica.