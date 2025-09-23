Corriere Fiorentino: L'allarme dell'allenatore e le conferme

Una pagina sulla Fiorentina: la troviamo all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.

Pagina 9

Come articolo principale troviamo: “Incertezze e tanti dietrofront”. E ancora: “Dai proclami estivi alla preoccupazione, 23 giocatori utilizzati e 3 moduli cambiati: Pioli non ha ancora trovato la chiave”.

Manca la qualità

In taglio medio sulla prossima trasferta: “Tessera del tifoso e 45 euro per il bigliettone”. In taglio basso: “Passaggi sbagliati, i numeri confermano l’allarme dell’allenatore: manca la qualità”. Sottotitolo: “Solo uno su due a destinazione nella trequarti del Como: 12esima squadra di A per precisione”.