Il retroscena su Farioli: la Fiorentina voleva lui come post Palladino. Ecco perché rifiutò

Tra i nomi accostati alla panchina della Fiorentina dopo l'addio di Palladino ci fu anche quello di Francesco Farioli. Non solo una suggestione, ma una certezza: come riporta calciomercato.com, il nome di Farioli è stato a lungo sul taccuino di svariati club di Serie A tra cui anche quello viola.

Il “no” alla Fiorentina… e all'Italia in generale

In particolare nell'estate del 2025, dopo la fine della sua esperienza con l'Ajax, il tecnico toscano era il candidato principale alla panchina della Fiorentina (e anche a quella del Torino per il post Vanoli). Farioli, tuttavia, fu categorico con la dirigenza viola: la sua priorità era infatti proseguire all'estero, declinando per il momento le offerte dall'Italia.

Il successo in Portogallo

Non a caso Farioli approdò al Porto (mentre a Firenze arrivò Pioli, e il resto è triste storia), con il quale ha un contratto fino al 2028. Con la squadra portoghese ha già messo in bacheca una Supercoppa Nazionale e attualmente è primo in campionato con en plein di vittorie nelle prime sette giornate.