La rivelazione del presidente del Ferencvaros: "Stankovic vuole allenare un club italiano"

Il pareggio per 1-1 all'ultima giornata contro la Fiorentina ha permesso al Ferencvaros di passare il turno in Conference League, pur dovendo - rispetto ai viola - disputare un playoff per accedere agli ottavi di finali.

Il presidente del club ungherese, Gabor Kubatov, ha rivelato a Fradi TV una curiosità sul tecnico biancoverde Dejan Stankovic: “Vuole diventare l'allenatore dell'Inter. Ha creduto fortemente nel nostro progetto, perché qui può accrescere le proprie ambizioni mettendole al servizio della squadra. Abbiamo trovato l'accordo in dieci minuti e sono sicuro che siamo solo all'inizio, perché il vero volto della squadra si vedrà a primavera”.