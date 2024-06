Monelli: "Lucca è il nome che mi convince di più per la Fiorentina, caratteristiche ideali per Palladino. Vitor Roque? Servono certezze"

L'ex attaccante, tra le altre, della Fiorentina Paolo Monelli ha parlato delle possibilità di mercato viola a La Nazione, a cominciare dalle ipotesi per il centravanti: “Lucca è il nome che più mi convince. Lo reputo un ottimo calciatore, dal potenziale ampio e ancora inespresso. Per altro ha le caratteristiche che più si avvicinano al centravanti ideale per Palladino”.

“Come gioca la punta, gioca la squadra”

Sull'ipotesi Vitor Roque: “Servirebbero certezze. Non prenderei chi deve ambientarsi nel calcio italiano e chi, soprattutto, non resterebbe di tua proprietà. Un detto recita ‘come gioca la punta, gioca la squadra’, è importante quell'investimento. La Fiorentina dovrà prendere gli esterni come punto di riferimento, perché chi ha un top player se lo tiene”.