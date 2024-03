Al Viola Park un primo tempo a tinte... nerazzurre. Fiorentina sotto (anche psicologicamente) contro l'ultima della Poule Scudetto

Intervallo allo stadio Curva Fiesole del Viola Park. Le ragazze di De La Fuente chiudono i primi 45 minuti sotto, a causa della rete di Serturini subita dopo pochi minuti. Le Viola hanno prodotto un modestissimo primo tempo, portando a casa poco e nulla in quanto a occasioni create. Sicuramente molto meglio le avversarie, nonostante la spinta dei più di mille del pubblico di casa.

Le Viola stanno accusando il contraccolpo psicologico

Fiorentina che nella ripresa dovrà cercare un'immediata reazione, per provare ad evitare la seconda sconfitta consecutiva (già sabato scorso aveva perso 1-0 contro il Sassuolo). Inter molto più in palla, le calciatrici di Rita Guarino sembrano più in sintonia rispetto alle Viola, che potrebbero star accusando anche lo shock degli ultimi giorni, dalla morte di Joe Barone alla camera ardente allestita direttamente al centro sportivo. Prima del fischio d'inizio, inoltre, c'era stata anche un'iniziativa per ricordare il dg scomparso martedì scorso. Forza ragazze, rialzate la testa!