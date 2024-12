Tutta la gioia di Martinelli per la prima in Europa: "Finalmente nello stadio in cui tanto desideravo giocare"

Il giovane portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli, dopo l'esordio assoluto in maglia viola dello scorso giugno contro l'Atalanta, si è regalato una notte indimenticabile. In un colpo solo, per il classe 2006 arrivano la prima in competizioni europee e il debutto al ‘Franchi’ davanti ai tifosi in mezzo ai quali è cresciuto.

“Nello stadio in cui tanto desideravo giocare”

“Finalmente nello stadio in cui tanto desideravo giocare. Che emozione… Grazie a tutti!”. Con poche righe su Instagram, Martinelli ha voluto ribadire la sua gratitudine per il momento fantastico.

Ecco il suo post: