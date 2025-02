FOTO FN - Domani sarà con Palladino ma intanto Caprini sostiene la Primavera sulle tribune del Viola Park

La Fiorentina Primavera è in campo al Viola Park per la gara di Coppa Italia contro il Cagliari. Tra i tifosi presenti sugli spalti ad assistere alla partita ce ne sono due “speciali”, ossia Daniel Caprini e Niccolò Fortini. Quest'ultimo, in prestito alla Juve Stabia, si trova al centro sportivo viola per curare un infortunio alla caviglia.

Quale futuro per Caprini?

Caprini invece non si trova in campo perché, come dichiarato dallo stesso Palladino in conferenza stampa, sarà aggregato alla prima squadra per la partita di domani contro l'Inter. Vedremo se si tratterà di una soluzione occasionale (domani la Fiorentina non potrà schierare i nuovi acquisti e quindi avrà una rosa decimata) oppure se Caprini entrerà stabilmente nel gruppo dei “grandi” per ricoprire il ruolo di vice Kean.