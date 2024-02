"Commisso ha difeso tutti, e per ora è giusto così. A giugno capiremo se ha veramente voglia di far crescere la Fiorentina"

Questa mattina il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato a parlare, facendo il punto sulla situazione attuale della squadra. Difesa a spada tratta di allenatore e gruppo squadra, qualche cifra, critiche sparse ai media e anche il tema stadio. Nulla di nuovo, come d'altronde ci si poteva aspettare.

“A giugno capiremo tutto”

Concentrandosi sull'aspetto sportivo, il giornalista Luca Calamai ha così commentato sui propri social l'intervento del patron viola: “Commisso ha fatto il capofamiglia difendendo dirigenti, tecnico e giocatori. Giusto così. Non è questo il momento delle decisioni. A giugno capiremo se il presidente ha voglia di far crescere la Fiorentina, confermando i giocatori più forti come Nico Gonzalez e ingaggiando un vero uomo mercato”.