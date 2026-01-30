Gregucci: "Martinelli è un giovane di qualità, ma dovrà allenarsi bene per guadagnarsi il posto da titolare"

Alla vigilia della partita con lo Spezia, il tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci ha parlato anche del portiere di proprietà della Fiorentina Tommaso Martinelli, che all'esordio in blucerchiato ha offerto un'ottima prestazione: “Io cerco sempre di mettere in campo l'undici migliore, valutando chi a mio avviso può dare il suo contributo e questo vale anche per i portieri. Tommaso è un ragazzo giovane che ha qualità, ma dovrà allenarsi bene per guadagnarsi il posto. Questo vale per tutti, alla Sampdoria cerchiamo di applicare una proposta di allenamento che serva proprio a scegliere i titolari della partita”.