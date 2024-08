La pazienza non è infinita: Una trattativa arenata definitivamente?

L'accelerata per Amir Richardson è da associare al momento di forte impasse registrata per Tanner Tessmann.

La richiesta resta invariata

I contorni della vicenda sono ormai chiari da giorni e il centrocampista del Venezia sta spingendo per venire a giocare alla Fiorentina. Ma per il momento i suoi agenti non sono scesi a compromessi con la dirigenza viola rimanendo fermi sulla richiesta di due milioni di euro di commissioni.

Trattativa che sta per arenarsi?

La pazienza del club c'è, ma non è infinita e quindo c'è da aspettarsi che nelle prossime ore la Fiorentina decida di mollare la presa sull'americano in modo definitivo.