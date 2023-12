Benedetto Ferrara: "Lo Svitol ha funzionato. Sottil? Un gesto che (forse) vale un addio"

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, in un commento pubblicato sul proprio giornale, ha puntato innanzitutto la propria attenzione su chi, ha fatto centro per la prima volta in questo campionato.

“Lo Svitol ha fatto il suo effetto”

“Lo Svitol ha funzionato - ha scritto Ferrara - E’ bastato un tempo e si sono sbloccati in due: Sottil, era l’ora, e Beltran, che ha trovato il sorriso grazie a un rigore. Va bene anche così, l’argentino doveva togliersi quello zero di dosso ed è riuscito a farlo”.

“Un gesto che vale un addio”

E poi: “Poco simpatico il gesto di Sottil dopo il gol. Nessuna sorpresa. E’ una questione di maturità, e forse è un gesto che vale un addio, sempre che da qui a gennaio non cresca all’improvviso. Il che sarebbe un bene per la Fiorentina”.