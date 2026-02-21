Galloppa: "Sette ragazzi tornati ieri dalla Polonia, la squadra cambia ma non perde identità. Prendevamo in giro Sadotti per le punizioni, ora..."

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato ai media presenti dopo la bellissima prestazione culminata con la vittoria per 4-1 sulla Lazio al Viola Park.

‘Un gruppo che c’è con la testa, sono contentissimo'

“Sono contentissimo, abbiamo fatto il primo quarto d'ora molto buono, poi ci siamo un po' disuniti appena preso il pareggio. È stata una settimana molto particolare, 7 dei nostri sono tornati solo ieri, qualcuno è entrato dalla panchina, faccio i complimenti sia ai titolari che ai subentrati, che ci hanno dato una grandissima mano. Spero che i ragazzi possano essere presenti anche per il ritorno di Conference League della prima squadra. Dimostrazione che la squadra cambia giocatori ma l'identità rimane uguale, il gruppo c'è con la testa. Fei ha fatto due interventi importanti, grande partita anche la sua".

‘Sadotti? Lo prendevamo in giro, adesso…’

“Col Verona e col Sassuolo eravamo stati ancora più dominanti ma avevamo concesso di più in difesa, oggi abbiamo concesso qualche ripartenza di troppo. Il calcio però è questo. Dobbiamo continuare a proporre e mettere in difficoltà gli avversari col nostro gioco, faccio i complimenti allo staff e ai ragazzi. Felice per Conti e i suoi gol, così come per Braschi, Deli e Sadotti, unico titolare dopo la trasferta polacca: ha risposto presente dopo essere tornato ieri pomeriggio. Si ferma spesso a provare le punizioni, lo prendevamo in giro a inizio anno invece sa calciare e si vede, ha un buon piede. La traversa di Puzzoli? Il sesto-settimo legno in tre partite, e mi hanno detto che forse la palla era entrata”.