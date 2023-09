Intervistato da Calciostyle, il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua sul mercato estivo della Fiorentina: “Giudizio positivo, ma con la sensazione che ancora una volta non si sia alzata l'asticella. Siamo migliorati rispetto all'anno scorso, ma forse non in confronto alle squadre che ormai da anni ci stanno davanti in classifica. Parisi è un ottimo innesto e sarà da stimolo per Biraghi, gli altri vanno valutati ma penso che sia Maxime Lopez sia Beltran alzeranno il livello. Sarebbero serviti un portiere di peso, un centrale difensivo, un esterno che segna e un centrocampista più muscolare. Il bilancio in attivo avrebbe dovuto alimentare le ambizioni ma non è stato così, ed è un peccato. Secondo me questa stagione poteva essere buona per inserirsi nelle posizioni di alta classifica".

E poi ha aggiunto: “Non è vero che senza stadio non si può competere, basta reinvestire quello che si è incassato dalle cessioni. Sono poi i risultati ad alzare il fatturato. Tra gli acquisti quello che mi intriga di più è Beltran: non è Lautaro, non è un terminale offensivo, ma può crescere molto. Gonzalez? Da lui mi aspetto un campionato top. Dopo il Mondiale perso ha più fame, spero mantenga questo livello nel lungo periodo”.