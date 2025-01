Dal mercato al campo: Fiorentina e Torino pronte a "parlarsi" domenica. Intanto, Vanoli perde un mediano

Non è un bel periodo in casa Fiorentina, ma nemmeno il prossimo avversario naviga in acque limpidissime. Dopo un ottimo inizio di stagione, il grave infortunio di Zapata ha rovinato la stagione di Vanoli, il quale in questi giorni starebbe chiedendo a Cairo di “regalargli” Kouame per rinfoltire l'attacco. In Viola, arriverebbe verosimilmente Sanabria in prestito, ma il mercato lo lasciamo un attimo da parte.

Dal mercato al campo

C'è infatti un problema che riguarda un titolare del centrocampo granata. Secondo quanto appreso da Toronews.net, Ivan Ilic sa già che non prederà parte alla gara di domenica alle 12:30 tra Fiorentina e Torino.

Ilic a serio rischio

Il serbo aveva già accusato un problema al flessore nelle ultime uscite stagionali e, dopo aver saltato anche il derby contro la Juventus, terminato alla fine con un punteggio gradito ai granata, dovrebbe dare forfait anche per la trasferta di Firenze.