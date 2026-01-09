Si allunga la lista delle pretendenti per Nzola. L'attaccante finisce nel mirino di un club di Serie A
Foto: Fanfani/Fiorentinanews.com
L'attaccante angolano M'bala Nzola, dopo pochi mesi, ha concluso la sua esperienza al Pisa. La Fiorentina, che detiene ancora la proprietà del cartellino, è alla ricerca di una sistemazione.
Il ritorno a La Spezia
In questi giorni si è parlato del forte interessamento di una sua ex squadra, lo Spezia. Le difficoltà per il suo ritorno nella città ligure è èerò di natura economica; l'attaccante percepisce uno stipendio troppo alto per le tasche dei bianconeri.
Nuovo interessamento
Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore si è aperta una nuova possibilità per Nzola. L'ormai ex Pisa interessa ad un'altra squadra ligure, stavolta del massimo campionato italiano. Secondo la nota emittente televisiva infatti si sono registrati contatti tra il Genoa e la Fiorentina.
