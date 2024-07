La Lazio punta Castrovilli. Formulata la prima offerta, trattativa in corso

In questi giorni si sta allenando in solitaria, in attesa di conoscere quale sarà la sua prossima squadra. Da svincolato, Gaetano Castrovilli ha affidato al suo entourage di trovare una nuova sistemazione in vista della stagione che sta per prendere il via dopo essersi svincolato dalla Fiorentina.

Come riporta Alfredo Pedullà, la Lazio è sulle tracce del giocatore pugliese ed ha formulato una prima offerta di contratto. Al momento non ci sono accordi, ma la trattativa può procedere.