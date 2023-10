Bianco alla conquista della Serie B: il giocatore di proprietà della Fiorentina è primo in una speciale classifica

La Fiorentina del presente sta andando decisamente bene, con quel terzo posto in coabitazione con la Juventus che fa sognare. Pensando al futuro, invece, l'occhio potrebbe cadere sulle statistiche di un ragazzo che attualmente si sta facendo le ossa in Serie B, ma che un giorno potrebbe rivelarsi una risorsa per la maglia viola.

Stiamo parlando di Alessandro Bianco, fin qui assoluto protagonista del cammino in cadetteria della Reggiana. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina rappresenta una pedina fondamentale nello scacchiere di mister Nesta, che non a caso fin qui lo ha schierato per un totale di 757 minuti.

Numeri importanti, che fanno di Bianco il calciatore italiano under 21 più utilizzato in assoluto in Serie B. Segno inequivocabile che il ragazzo si è imposto con autorità nella sua nuova squadra, e la speranza è che continui così. Chissà che, l'anno prossimo, la Fiorentina non possa ritrovarsi in casa una nuova risorsa.