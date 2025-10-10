Intervenuto a Radio Bruno Toscana l'ex bomber della Fiorentina Christian Riganò ha analizzato il momento della squadra di Stefano Pioli: “Io credo che ci voglia pazienza e non è una frase fatta. Kean può giocare in coppia esattamente come fa in Nazionale, onestamente non capisco perché non si trovi con Piccoli ma sono sicuro che con un po' d'intelligenza troveranno l'intesa. Il calcio insegna che tutte le partite vanno giocate e non vedo perché la Fiorentina non dovrebbe riuscire a fare punti a San Siro”.

“Chapeau ai tifosi"

Poi ha aggiunto: “Il mormorio c'è ovunque, è normale quando i risultati non arrivano. I tifosi viola incitano sempre la squadra e quando contestano non lo fanno mai per fare del male ai giocatori. I fischi al 90' ci stanno tutti dopo una prestazione non all'altezza, ma io credo che ai tifosi viola si debbano fare solo applausi”.