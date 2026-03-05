Un domino di portieri che potrebbe coinvolgere la Fiorentina. I tanti estimatori di De Gea

Un vero e proprio domino di portieri. E' quello che potremmo vedere nel prossimo mercato estivo secondo il Corriere dello Sport-Stadio.

De Gea nel calderone

Ad innescarlo potrebbe essere la Juventus facendo partire Di Gregorio e prendendo un altro estremo difensore (Carnesecchi?). E alla fine, secondo il quotidiano sportivo, in questo giro potrebbe anche cambiare la Fiorentina, lasciando partire De Gea nonostante abbia un contratto in essere con il club viola fino al 2028.

Tante società

Lo spagnolo ha tanti club esteri sulle sue tracce, oltre al Bologna e all'Atalanta stessa in caso di addio dello stesso Carnesecchi.