Amoruso: "Difesa? Dodo e Gosens non si inseriscono. Il Napoli uno scoglio importante"

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è stato ospite di Radio Bruno dove ha parlato delle prime partite della squadra di Stefano Pioli: “Mi aspetto una Fiorentina più brillante, meno impacciata. Più forte nelle situazioni di uno contro uno”.

“Contro il Napoli uno scoglio importante, ha giocatori rapidi che possono far male. Bisogna essere aggressivi ed evitare che facciano il giropalla. Mi aspetto un centrocampo diverso, per questo a livello tattico cambierà qualcosa”.

“Dodo e Gosens sono forti sulle fasce, ma non si inseriscono e quindi sono prevedibili. Pioli andrà avanti con il modulo che ha proposto. Si aspetta molto di più a livello fisico da alcuni giocatori. Penso aspetterà la prossima sosta per un eventuale cambio tattico. Darà tempo alla squadra. A tre o a quattro non cambia l'idea, oggi le difese devono impostare”.