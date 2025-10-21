Amoruso: "Gimenez ridicolo, come fa a venire giù in quel modo su Parisi? Il VAR deve prendere contromisure su queste simulazioni"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha voluto esprimere la propria opinione su quanto accaduto contro il Milan a Tuttomercatoweb.com. In particolare, si è soffermato sul comportamento del centravanti rossonero Santiago Gimenez.

“Gimenez ridicolo, servono contromisure”

“Quella avvenuta domenica è una situazione ridicola, in cui gli arbitri devono iniziare a prendere delle contromisure. Gimenez non è scarso, ma recidivo. Il VAR andrebbe preso nella maniera giusta e dovrebbe considerare un limite, perché il calcio è uno sport di contatto. Come fa Gimenez a venire giù in quel modo, lui che pesa molto più di Parisi?”.

“Fiorentina ultima e Pioli parlava di Champions… non so dove possa incidere”

Sulla Fiorentina, invece: “La squadra è ultima quando mesi fa si parlava di Champions League. Pioli è in assoluta difficoltà, più che altro si fa fatica a capire cosa stia davvero succedendo. Vedo facce molto strane. Non so dove l'allenatore possa incidere in questa situazione”.