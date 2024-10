Rosi lapidario: "Con questa Roma farebbe fatica anche Guardiola"

Senza troppi giri di parole il doppio ex di Fiorentina e Roma ha commentato a Radio Serie A la partita di ieri sera al Franchi che ha visto la formazione di Raffaele Palladino sconfiggere i giallorossi con un netto 5-1. Tanti problemi per la squadra di Juric, con l'allenatore dei capitolini che non sembra essere più in bilico in vista del match di giovedì contro il Torino.

Così Rosi ha parlato del momento della Roma: “Con questa squadra farebbe fatica pure Guardiola. Si sta portando avanti un sistema per cui questa Roma non ha personalità. Bisognerebbe fare un reset definitivo”.