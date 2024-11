La Fiorentina spiana la strada per il futuro. Entro fine anno arriverà il rinnovo di un giovanissimo portiere viola

La porta della Fiorentina, con l'arrivo di David de Gea nell'ultima sessione di mercato, è diventata particolarmente numerosa. Ci sono soprattutto tante speranze per il futuro, con talenti come Tommaso Martinelli e Tommaso Vannucchi ormai parte integrante della prima squadra. Il club viola vuole tutelarsi anche in chiave futura.

La Fiorentina è pronta a blindare Martinelli

Tommaso Martinelli, uno dei talenti più promettenti in casa Fiorentina, avrà a breve un contratto prolungato. Il club viola è ai dettagli per rinnovare con il classe 2006 fino al 2029. Il tutto sarà ufficializzato entro dicembre. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.