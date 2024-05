Bergomi: "Complimenti a Ranieri, che non ha un fisico da centrale ma gioca ad alto livello. Occhio a Mendilibar, è esperto di finali"

L'ex difensore e commentatore per Sky Sport Beppe Bergomi ha parlato dopo la presentazione del 22esimo memorial Niccolò Galli. Queste le sue parole: “A me la Fiorentina piace tantissimo perché propone un bel gioco. Il merito è anche di Italiano che mette tutti al proprio posto. Poi ci sono le prestazioni individuali”.

E ancora: “Complimenti a Ranieri, che conosco da tempo. Non ha un grande fisico, ma fa lettura giuste e gioca a un livello alto. I nomi ci sono, anche se qualcuno non sta rendendo come ci si aspettava. La Fiorentina è superiore all'Olympiakos, ma occhio a Mendilibar, è esperto di finali”.