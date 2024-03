VIDEO - Dopo aver battuto l'Inter, l'ex viola Savic scherza sull'italiano di Micah Richards... e la reazione è da tutta da ridere

Micah Richards, ex viola per un periodo molto breve e oggi opinionista per la tv americana, ha ricordato insieme a Stefan Savic un simpatico aneddoto di quando i due condividevano la maglia della Fiorentina. Ieri sera, nello studio post partita della vittoria dell'Atletico Madrid sull'Inter, l'ex difensore viola ha affermato che l'inglese parlava un perfetto italiano quando era a Firenze, ma lo stesso Richards non era molto d'accordo…

Savic lo ha infatti preso in giro per il suo anglo-italiano: "Parlava un italiano perfetto, forse l'ha un po' dimenticato". E la reazione in studio dello stesso Richards, di Thierry Henry e di Jamie Carragher è tutta da ridere (credits to CBS Golazo):