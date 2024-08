Un arbitro tendenzialmente severo per Fiorentina-Venezia. Con i viola tre precedenti e tre sconfitte

Sarà Flippo Sozza a dirigere Fiorentina-Venezia. L'arbitro della sezione di Seregno, alla 45esima direzione in Serie A, è un profilo tendenzialmente severo come dimostrano le 7 espulsioni e i ben 17 rigori concessi. Con la Fiorentina sono tre i precedenti, tutte sconfitte per i viola, di cui l'ultimo addirittura nel novembre 2022 (Milan-Fiorentina 2-1).

Contro il Venezia al Franchi Sozza sarà coadiuvato da Colarossi e Cavallina, mentre il quarto uomo sarà Manganiello. Al VAR ci saranno Serra e Massa.