Questo pomeriggio l'ex calciatore Giuseppe Dossena era presente a Scandicci al sesto anniversario della Di Chiara Academy. Da opinionista tv, ruolo che adesso ricopre, ha avuto modo di dire la sua sulla disastrosa stagione della Fiorentina.

“Secondo me per capire cosa ha la Fiorentina servirebbe fare una maratona tipo Mentana, i viola sono un mistero irrisolto: è veramente inspiegabile la metamorfosi della squadra dalla scorsa stagione. A Firenze ci sono le condizioni per fare bene, un'intera città e forse una regione ti spingono costantemente, e cambiare volto in cosi poco tempo è veramente un mistero. Bisognerebbe veramente indagare perchè le cose non accadono mai per caso. Ci deve essere un motivo scatenante e ci devono essere una serie di concause. Adesso però la squadra si deve salvare sul campo. Non è possibile che questa squadra si trovi in questa condizione di classifica".

“I mali della Fiorentina sono molto piu profondi di quello che crediamo”

Ha anche aggiunto: “Il gruppo ha le capacita tecniche per uscire da questa crisi ma come spesso è successo, anche in altre piazze, nonostante ci sia una squadra in grado di raggiungere dei buoni traguardi per il momento non ci si riesce. Per questo sono convinto che i mali della Fiorentina debbano essere molto piu profondi di quello che crediamo: non saprei pero da dove iniziare a mettere le mani”.

“Fagioli non può risollevare da solo la Fiorentina”

Ha parlato, da centrocampista, anche di Nicolo Fagioli: “Lui da solo non basta per risollevare la Fiorentina. Per un allenatore credo che vedere dei giocatori che i campo si nascondono perché non vogliono prendersi responsabilità è un grosso problema. Ma in questo caso non sto parlando dell'ex Juventus, ma di altri”.

“Che la Fiorentina rischi più delle altre è un luogo comune”

Ha sottolineato anche un aspetto caratteriale: “Che la Fiorentina rischi di piu? Sinceramente questi discorsi li considero dei veri e propri luoghi comuni. Un calciatore si deve abituare agli obiettivi che gli si pongono davanti. Innanzitutto qui bisognerebbe abituare a vincere tutte le partite, quindi che lotti per salvarsi o per altri traguardi cambia poco. Per alcuni forse può diventare un problema, ci mancherebbe altro, e per questo se c'è bisogno si dovrà lavorare anche su questo. Non so quanto la pressione incida oggi nella Fiorentina, perché non li conosco, ma capisco che molte volte diventi un problema. Se la tua personalità non regge possono arrivare i guai”.

“Ecco come è possibile ottenere risultati”

Ha poi concluso palrando di Vanoli: “Quando tre medici si mettono a visitare un malato, qualche problema serio ci deve essere. Non è pu un problema degli allenatore, oggi bisogna lavorare tutti bene per l'intera settimana: la partita non è frutto soltanto di quanto fatto la domenica. Anche società e tifosi influiscono, solo cosi si ottengono risultati”