Palladino come Terim: battesimo in quel di Parma e i gialloblù hanno il dente avvelenato per la Coppa Italia

Ventiquattro anni fa Fatih Terim esordiva in Serie A proprio in un Parma-Fiorentina: erano contesti e gerarchie diverse ma la Fiorentina strappò un punto ai gialloblù in quella che fu una preview dell'ultima Coppa Italia vinta dalla squadra viola poi a fine stagione.

E proprio a Parma esordirà anche Raffaele Palladino, visto il sorteggio andato in scena ieri e che ha regalato una trasferta emiliana alla Fiorentina come primo atto della nuova stagione. E anche in questo caso c'entra la Coppa Italia, cioè l'ultimo palcoscenico in cui si sono incontrate le due squadre lo scorso inverno: il Parma di Pecchia era andato sullo 0-2, sfiorando più volte anche il tris, prima di essere ripreso all'improvviso da Nzola e Sottil. E poi ai rigori il successo viola, nel complesso piuttosto immeritato.