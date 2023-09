Gasperini esclude Holm e Palomino dalla trasferta di Firenze: i motivi della scelta del tecnico

Come già comunicati in precedenza per la sfida di domani contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano Gasperini oltre al lungodegente Tourè, alle prese con la riabilitazione dall’infortunio che lo ha messo ko nel precampionato, dovrà fare a meno di due difensori: stiamo parlando del laterale svedese Emil Holm e del centrale Jose Palomino. I due non sono stati esclusi dalla lista per motivi fisici, ma bensì per scelta tecnica dello stesso Gasp.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Calcioatalanta.it dietro alla loro esclusione non ci sarebbero situazioni derivanti da infortunio, ma sarebbe una semplice scelta del tecnico al fine di ricalibrare la condizione fisica a seguito della pausa per gli impegni delle nazionali. Come comunicato dallo stesso club bergamasco i due non partiranno per Firenze e sosterranno una seduta di allenamento, domenica pomeriggio, all’interno del ‘Centro Bortolotti’ di Zingonia.