Carnasciali:"Alcuni acquisti della Fiorentina mi lasciano perplesso. Se la squadra fa i soliti errori, Italiano.."

Pochi minuti fa l’ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di esporre alcuni suoi dubbi a riguardo della costruzione della squadra di questa stagione. Questo un estratto delle sue parole:

"La Fiorentina ha fatto un passo in avanti con il Viola Park, ma adesso serve farlo decollare puntando sullo scouting. Guardate l'Atalanta che riesce a vendere bene e comprare bene, poi i risultati si vedono. Gasperini ha la possibilità di far ruotare molti giocatori ed il valore della squadra non si abbassa. I viola invece da questo punto di vista è messa peggio: perchè sappiamo bene il potenziale dei bergamaschi in fase offensiva, noi finora abbiamo fatto molta fatica. E’ il mercato che mi lascia a volte perplesso: andiamo a spendere tanti milioni per giocatori che poi non sono effettivamente utili alla causa. Se parlo del dualismo Biraghi-Parisi? Abbiamo speso 10 milioni per un giocatore che neanche gioca. Era fondamentale prenderlo oppure potevi spendere meno su quel reparto e concentrare soldi in più per la punta che manca da anni?

Ha poi concluso: “Gli errori ripetuti dalla squadra in campo dimostra che ci sia qualcosa di sbagliato da parte di Italiano. Quando vai a rivedere le partite e fai sempre gli stessi errori sono dell’idea che qualcosa debba essere cambiato, allo tempo tempo mi fido del tecnico. Nonostante tutto la scorsa stagione ci ha portato infondo in due competizioni. Reazione dopo l'Inter? Bisogna che si sia: a Milano hai perso veramente male, loro sono stati superiori in tutto. La partita che giochi dopo il ritorno delle nazionali è un punto interrogativo per tutte, perchè non si sa mai come rientrano i giocatori che sono partiti. Mi aspetto una reazione ma sarà sicuramente una partita strana”.