Lazio furiosa per la direzione di gara di Maresca: squadra in silenzio stampa dopo la sconfitta con la Juve

La partita di questo pomeriggio tra Juventus e Lazio, nonostante i bianconeri si siano imposti con un netto 3-1, è destinata a lasciare strascichi per molto tempo. A quanto pare il vantaggio dei bianconeri, viziato da un possibile errore di valutazione, oltre che ad altre decisioni arbitrali, non sono andati giu alla dirigenza biancoceleste.

Come riferito da DAZN nel mirino non ci sarebbe soltanto l’episodio che ha portato al vantaggio dell'ex viola Vlahovic, sul quale non è chiaro se la palla o meno fosse uscita sul tocco di McKennie, ma anche altri episodi lungo tutti e novanta minuti.

Per questi motivi la Lazio ha ufficialmente scelto di seguire la linea del silenzio stampa, di fatto annullando la conferenza stampa post gara di Maurizio Sarri.