Biasin: "Fagioli non è il nuovo Pirlo, ma la Fiorentina ha in mano un giocatore raro. Quanto ci abbiamo messo a scoprire Kayode?"

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del chiacchierato centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli dopo la bella prestazione della Nazionale contro la Turchia. Queste le sue parole a Radio Sportiva.

Su Fagioli

"Sono contento di aver visto Fagioli in campo. A livello di centrocampisti con idee nei piedi ne siamo veramente poveri in Italia. Non siamo di fronte al nuovo Pirlo, perché di Pirlo ce n'è uno, ma almeno quel poco che abbiamo deve essere sfruttato. Poi non era stato abbandonato: era stato chiamato nel drammatico europeo con Spalletti, quindi un occhio su di lui ce l'abbiamo sempre messo. Ma la Fiorentina ha un giocatore raro per il campionato italiano".

Su Kayode

"Non ho capito perché ci abbiamo messo così tanto a lanciare Kayode in Nazionale, visto che gioca nel campionato più importante del mondo, lo fa bene e non da 5 minuti".