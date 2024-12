Moise, batti un colpo! Gud e Beltran a secco da tempo. Un dicembre magro in campionato per la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport analizza la situazione del reparto offensivo della Fiorentina, che al di là della goleada al Lask in Conference League, in Serie A nel mese di dicembre ha segnato un solo gol.

Sotto la lente d'ingrandimento c'è Moise Kean, bomber viola rimasto a secco nelle ultime quattro uscite della squadra in tutte le competizioni. Contro l'Udinese per ritrovare la gioia personale, con l'ultima rete che risale al 24 novembre a Como.

Ma l'apporto al gol serve anche dagli altri attaccanti viola: Gudmundsson, Beltran e Colpani sono in astinenza da ottobre, mentre Ikoné, Kouamé e Sottil sono ancora a zero gol in campionato. Serve cambiare marcia, già contro l'Udinese. Questa Fiorentina ci ha abituato a ben altro andamento.