Natale da dimenticare per l'ex attaccante viola Mutu: esonerato mentre è in Romania per il funerale della madre

Non passerà un Natale indimenticabile l'ex attaccante della Fiorentina Adrian Mutu, che poche ore fa ha ricevuto la notizia del suo esonero dal Neftchi Baku, club azero del quale era diventato allenatore a luglio.

Una notizia che arriva in un brutto momento per il fenomeno romeno, che ha da poco perso la madre ed era tornato in Romania per partecipare al suo funerale. La comunicazione gli è dunque giunta quando era ancora a casa, per dire addio a sua madre. Per completere l'opera, il club di Baku ha unito alla nota di licenziamento anche le proprie condoglianze.

Per inciso: il club bianconero è terzo in classifica a un punto dal secondo posto (una partita in più) e reduce da una vittoria.