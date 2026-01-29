Corriere Fiorentino: L'ingaggio che spaventa la Fiorentina
Ampio spazio per: “Allarme bomber”. Ovvero: “Piccoli ha noie agli adduttori, il guaio non pare grave ma farlo giocare a Napoli potrebbe essere un rischio Kean si allena da solo e (forse) andrà in panchina. Sabato la Fiorentina con Gudmundsson falso nove?".
Mercato
Di spalla sul mercato: “Pista Disasi, ma l’ingaggio spaventa No al Torino per Ranieri”. In taglio basso infine: “L’omaggio a Commisso e uno sponsor in meno”. Sottotitolo: “La sigla ‘RBC’ resterà fino a maggio. Lamioni non paga, i viola cancellano la scritta”.
