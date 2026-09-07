Oulai va KO: rischio tempi lunghi per il suo recupero

L'allenatore è un conto, ma c'è anche la squadra. E per quanto riguarda la Fiorentina, intesa appunto come insieme di giocatori, l'apprensione, adesso, è tutta incentrata su Christ Oulai e sui suoi tempi di recupero.

Infortunio muscolare

Il centrocampista ha riportato un infortunio muscolare che sabato lo ha costretto al cambio dopo pochi minuti dall'inizio della partita. Il rischio, si legge stamani su La Nazione, è che lo stop per lui sia lungo.

Ritorno dopo la sosta?

Oulai salterà sicuramente la sfida di venerdi prossimo a Venezia, ma nella peggiore delle ipotesi potrebbe anche dare forfait nelle successive gare prima della sosta contro Pisa (in Coppa Italia) e Napoli.

Un guaio non da poco insomma per lui.