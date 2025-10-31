Corriere dello Sport-Stadio: Pioli senza appello

"Firenze in fiamme" intitola in maniera piuttosto esplicativa il Corriere dello Sport-Stadio in prima pagina. Il quotidiano continua poi scrivendo: “Pioli si gioca tutto: ultima chiamata”.

Pagina 20

Nelle pagine dedicate ai colori viola il titolo d'apertura scelto dal Corriere è: “Pioli senza appello” e poi nel sottotitolo “Ultima chance. De Rossi, Thiago Motta e Vanoli nell'aria”. In taglio basso il quotidiano presenta un articolo sul difficile rapporto fra la squadra e il tifo viola: “La pazienza ormai è finita, tifosi furiosi”. DI spalla infine l'editoriale di Polverosi dal titolo “Una presa di coscienza”.

Pagina 21

Nella pagina seguente il Corriere fa il punto della situazione in vista della partita contro il Lecce: “Gosens si ferma, rientra Ranieri”. Di spalla infine un'intervista all'ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando intitolata: “La Fiorentina non ha gioco”.