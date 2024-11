Stefan Jovetic, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport Insider del match di domani tra i viola e l'Inter, partita che vede di fronte due squadre in cui il montenegrino ha militato. Ecco il suo commento.

“L'Inter parte favorita domani, sono i più completi”

“Seguo ancora la Serie A, ho tanti amici nel campionato italiano: la Fiorentina fa un bel calcio, ha un allenatore giovane che ha già dimostrato il suo grande valore, ma l'Inter ha la rosa più completa della Serie A, e a questi livelli avere una panchina lunga fa la differenza. Per questo dico che l'Inter parte leggermente favorita”

“Alla Fiorentina ho passato i 5 anni migliori della carriera”

“Ho ancora un appartamento a Firenze, ma fino alla scorsa estate non sono mai riuscito a godermi la città da turista, in visita. Quando sono tornato l'anno scorso mi sono emozionato, mi era mancata Firenze e l'Italia in generale: ho tanti bei ricordi dei miei 5 anni vissuti, alla Fiorentina sono stati i miei anni migliori da calciatore, sono cresciuto qui anche come uomo. Ancora ho il rammarico per quella partita di Champions contro il Bayern".

“Mi è dispiaciuto battere la Fiorentina in finale”

“La finale di Conference è stata una serata importante: non avevo mai vinto un trofeo europeo, ci tenevo. Peccato che lo abbia dovuto vincere contro la Fiorentina, ma il destino a volte è così, anche se ci siamo guadagnati la vittoria un po' di tristezza l'ho sentita. Conosco Firenze e i fiorentini, so da quanto tempo manca un trofeo, infatti al triplice fischio sono andato a salutare il pubblico viola”