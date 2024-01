Le parole di Elia dopo l'infortunio

Dopo soli due minuti di gioco nella partita della Fiorentina Primavera contro il Milan, il difensore viola classe 2005 Mirko Elia era stato costretto ad abbandonare il campo per un brutto infortunio al ginocchio. Gli esami, come vi abbiamo riportato in esclusiva su Fiorentinanews.com, hanno purtroppo evidenziato la rottura del legamento crociato.

‘Sono convinto che riuscirò a vincere questa sfida’

Queste le sue parole su Instagram: "A volte la vita ci mette di fronte a delle sfide difficili che possono mettere a rischio le nostre certezze, e lo fa per vedere quanto siamo disposti a sacrificarci pur di realizzare i nostri sogni; l'unico modo che conosco per affrontare al meglio tutto ciò è rimboccarmi le maniche, prendere coraggio e dare tutto me stesso. Un infortunio al ginocchio mi terrà lontano dalla cosa che più amo fare al mondo: giocare a calcio. Sono convinto che riuscirò a vincere questa sfida e la voglia di ritornare più forte di prima aumenterà di giorno in giorno. Da oggi inizierà una delle partite più importanti della mia vita"